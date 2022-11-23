Папа Франциск сравнил последствия конфликта на Украине с Голодомором 1930-х годов

Папа Франциск в среду впервые резко осудил последствия конфликта на Украине для украинского народа, сравнив ситуацию с Голодомором 1930-х годов.

Франциск, выступая перед тысячами людей на площади Святого Петра в своей еженедельной общей аудиенции, упомянул о «Голодоморе» или смерти от голода, в которой погибли миллионы украинцев.

«В эту субботу отмечается годовщина страшного геноцида Голодомора, истребления голодом 1932-33 годов, искусственно вызванным Сталиным», - сказал Франциск в обращении.

Критическая ситуация, связанная с выходом из строя энергосистемы Украины повлечет бегство из стран нескольких миллионов человек или вторую волну украинских беженцев, считают эксперты.