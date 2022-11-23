Европарламент в среду признал Россию государством-спонсором терроризма, заявив, что военные удары Москвы по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, нарушают международное право.

Европейские законодатели проголосовали за резолюцию, в которой Россия признается «государством-спонсором терроризма».

Этот шаг во многом символичен, поскольку у Европейского союза нет правовой базы для его поддержки.

В то же время блок уже ввел беспрецедентные санкции против России за ее вторжение в Украину.

Россия в свою очередь неоднократно заявляла о военных претсуплениях США и стран НАТО во многих странах мира, но пока международные институты никого не привлекли к отвественности, равно, как и за претсупления Украины на Донбассе.