Россия готовится ударить антисанкционным пакетом по регулированию цен на энергоносители и девятому пакету санкций ЕС
2022-11-23 16:09
Российский парламент в среду принял в первом чтении законопроект о расширении антисанкционного пакета Москвы, сообщает ТАСС.
Законопроект должен пройти три чтения в Государственной Думе, прежде чем он будет передан в верхнюю палату России и президенту Владимиру Путину для окончательного одобрения.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять девятый пакет санкций, где может быть прописана норма по регулированию цен на нефть в районе 60-70 долларов за баррель.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже раскритиковал эту норму, сравнив ее с тем, как обывателю купить пиво в баре за полцены.
Опубликовано: Тарас Медведев
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