Россия готовится ударить антисанкционным пакетом по регулированию цен на энергоносители и девятому пакету санкций ЕС

Российский парламент в среду принял в первом чтении законопроект о расширении антисанкционного пакета Москвы, сообщает ТАСС.

Законопроект должен пройти три чтения в Государственной Думе, прежде чем он будет передан в верхнюю палату России и президенту Владимиру Путину для окончательного одобрения.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять девятый пакет санкций, где может быть прописана норма по регулированию цен на нефть в районе 60-70 долларов за баррель.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже раскритиковал эту норму, сравнив ее с тем, как обывателю купить пиво в баре за полцены.