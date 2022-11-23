Британский надзорный орган предлагает временную «синтетическую» долларовую ставку Libor

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании предложило в среду разрешить «синтетическую» форму эталонной процентной ставки Libor, номинированной в долларах, до сентября 2024 года.

Большая часть перестановок лондонской межбанковской ставки предложения (Libor) в пяти валютах для новых контрактов была отменена в конце прошлого года и заменена «безрисковыми» ставками, составленными центральными банками после того, как кредиторы были оштрафованы на миллиарды долларов за попытку сфальсифицировать Libor.

Некоторым ставкам Libor в долларах и фунтах стерлингов было разрешено продолжать давать банкам и компаниям время для перевода контрактов на триллионы долларов, таких как ипотечные кредиты, студенческие ссуды и кредитные карты, на ставки центрального банка.

Оставшиеся долларовые ставки Libor, основанные на котировках банков, заканчиваются в июне 2023 года, и рынки ждут, будет ли продление, чтобы переключить невыполненные контракты на другую ставку.

В среду FCA предложило оставить 1-, 3- и 6-месячные долларовые котировки Libor в соответствии с «нерепрезентативной синтетической методологией» до конца сентября 2024 года, а затем прекратить их действие навсегда.

По оценке FCA, в прошлом году было подсчитано, что 70 трлн долларов США под Libor останутся непогашенными после июня 2023 года, говорится в сообщении FCA.