Беременная Орлова высказала свое отношение к такой услуге, как партнерские роды
2022-11-23 16:35
Певица Ольга Орлова, пребывающая в интересном положении, высказалась по поводу партнерских родов. Знаменитость рассказала, будет ли прибегать к такой услуге.
45-летняя певица и ведущая ТВ Ольга Олова поделилась с подписчиками мнением о том, как относится к партнерским родам. Звезда сцены, которая через пару месяцев родит, сообщила, что готова прибегнуть к подобной услуге.
Знаменитость не знает, как отнесется к этому предложению ее супруг, но сама она ничего против этого не имеет.
Давить на любимого Ольга в этом вопросе не собирается, предоставив возможность принимать решение самому.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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