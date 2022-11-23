Беременная Орлова высказала свое отношение к такой услуге, как партнерские роды

Певица Ольга Орлова, пребывающая в интересном положении, высказалась по поводу партнерских родов. Знаменитость рассказала, будет ли прибегать к такой услуге.

45-летняя певица и ведущая ТВ Ольга Олова поделилась с подписчиками мнением о том, как относится к партнерским родам. Звезда сцены, которая через пару месяцев родит, сообщила, что готова прибегнуть к подобной услуге.

Знаменитость не знает, как отнесется к этому предложению ее супруг, но сама она ничего против этого не имеет.

Давить на любимого Ольга в этом вопросе не собирается, предоставив возможность принимать решение самому.