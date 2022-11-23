Сильный запах выдал французским таможенникам партию в 1,5 тонны смолы марихуаны, которую пытались ввезти из Испании

Около 1,5 тонны смолы каннабиса оценочной стоимостью более 9,7 миллионов евро было изъято в ноябре в Восточных Пиренеях, на оси дороги Сердань между Францией и Испанией, сообщила таможня в среду, 23 ноября.

Грузовик из Испании, перевозивший 1497 кг смолы каннабиса, разделенной на 40 тюков, был задержан в начале месяца во время таможенного досмотра.

В ходе операции «водители заявляют, что едут в район Парижа и едут пустыми».

«Но, когда трейлер был открыт, офицеры обнаружили груз, полностью состоящий из тюков, источающих сильный запах каннабиса», — говорится в пресс-релизе таможни.

Расследование ведется под руководством прокуратуры специализированной межрегиональной юрисдикции (JIRS) Марселя, сообщает тот же источник.