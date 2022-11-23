Twitter Илона Маска беспокоит французское правительство и регулирующие органы в Европе

Из 7500 сотрудников Twitter до поглощения почти половина была уволена по электронной почте в начале ноября, а еще около 1000 человек предпочли уйти самостоятельно.

Отток рабочей силы вызывает опасения, что социальная сеть больше не сможет выполнять свои нормативные обязательства во Франции и в целом в ЕС, пишет «Фигаро».

«Настало время для бдительности, даже для беспокойства. Через три недели после поглощения Twitter Илоном Маском хаотичная ситуация в социальной сети беспокоит правительство и регуляторов платформы, французских и европейских», - отмечают авторы публикации в среду, 23 ноября.

Резкое сокращение числа сотрудников, уволенных или решивших покинуть компанию, вызывает опасения, что социальная сеть больше не в состоянии должным образом выполнять свои нормативные обязательства.

Только 2500 сотрудников из 7500 останутся работать в компании, а 75% поставщиков услуг будут уволены.

«Лично я был глубоко потрясен тем, как тысячи сотрудников пришлось столкнуться с ультиматумом», — рассказал «Фигаро» министр перехода к цифровым технологиям Жан-Ноэль Барро.

«Как министр, я внимательно отношусь к способности Twitter соблюдать французский закон о борьбе с разжиганием ненависти и манипулированием информацией», - отметил он.

Тем не менее, тон в борьбе с прихотью американского миллиардера во вторник задали сотрудники единственной в Африке студии Twitter в Гане, которые подали в суд на Илона Маска с требованием соблюдать местное законодательство о труде.