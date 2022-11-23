Решетова призналась, что хотела стать президентом

Известная модель Анастасия Решетова призналась, что в детстве хотела стать главой государства.

Модель и блогер Анастасия Решетова, общаясь с подписчиками, ответила на вопрос о том, хотела ли она в детстве стать успешной.

Решетова призналась, что, когда была ребенком, хотела стать президентом. Ничего особенного в такой мечте в детском возрасте Анастасия не видит.

В 2014 году модель стала "Первой вице-мисс России", тогда же она и познакомилась с певцом Тимати, ставшим впоследствии отцом ее сына Ратмира.