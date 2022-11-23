Ивлеева заявила, что хочет стать актрисой после исполнения главной роли в сериале Монастырь

Блогер и ведущая Настя Ивлеева получила огромное наслаждение от съемок в скандальном сериале "Монастырь" Александра Молочникова. Знаменитость намерена развиваться в актерском мастерстве.

Насте Ивлеевой очень понравилось играть в сериале "Монастырь". По этой причине звезда экрана и интернета намерена продолжить сниматься, о чем она сообщила изданию "Газета.Ru".

Знаменитость отметила, что играть драматическую роль намного сложнее, чем снимать блоги.

Интернет для Насти - знакомая среда, а актерское мастерство - совершенно новая область деятельности.

Ивлеева признается, что использовала массу новых приемов, чтобы вжиться в роль своего персонажа, узнав при этом много нового.