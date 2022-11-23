Ивлеева заявила, что хочет стать актрисой после исполнения главной роли в сериале Монастырь
2022-11-23 17:23
Блогер и ведущая Настя Ивлеева получила огромное наслаждение от съемок в скандальном сериале "Монастырь" Александра Молочникова. Знаменитость намерена развиваться в актерском мастерстве.
Насте Ивлеевой очень понравилось играть в сериале "Монастырь". По этой причине звезда экрана и интернета намерена продолжить сниматься, о чем она сообщила изданию "Газета.Ru".
Знаменитость отметила, что играть драматическую роль намного сложнее, чем снимать блоги.
Интернет для Насти - знакомая среда, а актерское мастерство - совершенно новая область деятельности.
Ивлеева признается, что использовала массу новых приемов, чтобы вжиться в роль своего персонажа, узнав при этом много нового.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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