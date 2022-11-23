Франция лидирует среди других стран ЕС по количеству выданных россиянам долгосрочных шенгенских виз

Больше всего шансов получить шенгенскую визу у россиян сегодня предоставляет Франция, на втором месте Испания.

Два месяца действует постановление ЕС об отмене упрощенной процедуры получения шенгенских виз для граждан России. Это означает, что процедура в визовых центрах удлиняется по времени, а шансов получить долгосрочную визу на несколько лет немного.

По данным туристического Форума Винского, за последний месяц больше всего долгосрочных виз выдала Франция. Визы сроком действия пять лет получило 22 процента соискателей, обратившихся в визовый центр.

Осторожнее действует Испания, где годовую визу получил только один процент желающих, а полугодовую семь процентов. Больше всего положительных ответов от этой страны было по визам на три-четыре месяца, 54 процента.