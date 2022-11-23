Шесть человек погибло при стрельбе в магазине Уолмарт в американском штате Вирджиния

Накануне во вторник злоумышленник открыл огонь по посетителям магазина Уолмарт в городе Чесапик, штат Вирджиния, погибло семь человек, включая преступника.

Полицейские констатировали гибель шести посетителей магазина Уолмарт в городе Чесапик штата Вирджиния. Трагический инцидент произошел вечером вторника. Стрелявший также погиб.

Первые сообщения о том, что в магазине сети Уолмарт города Чесапик штат Вирджиния проник неизвестный с оружием, и открыл по его покупателям и персоналу стрельбу, стали поступать вечером во вторник 22 ноября. Тогда местный телеканал не уточнял количество жертв, ограничившись формулировкой о гибели не более десятка человек.

Последний подобный случай произошел в США в Чикаго на Хэллоуин, когда преступник открыл огонь по прохожим из автомобиля. Тогда пострадало 15 человек, включая сбитого машиной стрелявшего.