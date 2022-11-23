Лукашенко указал на прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на неоспоримые доказательства прямой вовлечённости Запада в украинский конфликт.

23 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе саммита ОДКБ заявил, что факт того, что на западных полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, а также то, что Запад обеспечивает ВСУ вооружением и военной техникой указывает на прямую вовлечённость западных стран в конфликт на Украине.

Лукашенко добавил, что ещё одним доказательством участия Запада в украинском конфликте является заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, о том, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса.