Лукашенко указал на прямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко указал на неоспоримые доказательства прямой вовлечённости Запада в украинский конфликт.
23 ноября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе саммита ОДКБ заявил, что факт того, что на западных полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам, а также то, что Запад обеспечивает ВСУ вооружением и военной техникой указывает на прямую вовлечённость западных стран в конфликт на Украине.
Лукашенко добавил, что ещё одним доказательством участия Запада в украинском конфликте является заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, о том, что поражение Украины будет означать поражение Североатлантического альянса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены