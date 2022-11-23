Украина отключила от энергосети Ровенскую АЭС
2022-11-23 18:55
Ровенская АЭС на северо-западе Украины недалеко от границы с Беларусью была отключена от энергосети, сообщил национальный оператор АЭС «Энергоатом».
«Реакторы были переведены в аварийный режим из-за сбоев в энергосистеме страны», - сообщает источник.
Напомним, что в среду, 23 ноября, ВКС России нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.
Сообщается о поражении объектов в Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в столице Украины – Киеве.
Опубликовано: Тарас Медведев
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Без голоса, но «пока жива»: Клара Новикова страдает от неизвестиной болезни
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
«Транснефть» приостановила транспортировку нефти на участке нефтепровода «Дружба» через Украину
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены