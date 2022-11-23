Украина отключила от энергосети Ровенскую АЭС

Ровенская АЭС на северо-западе Украины недалеко от границы с Беларусью была отключена от энергосети, сообщил национальный оператор АЭС «Энергоатом».

«Реакторы были переведены в аварийный режим из-за сбоев в энергосистеме страны», - сообщает источник.

Напомним, что в среду, 23 ноября, ВКС России нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины.

Сообщается о поражении объектов в Одесской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях, а также в столице Украины – Киеве.