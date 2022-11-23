Сайт Европарламента атакован и скомпрометирован, сообщает AFP
2022-11-23 19:09
Французское информационное агентство сообщает о хакерской атаке на официальный веб-ресусрс Европейского парламента.
«Веб-сайт парламента Европейского Союза подвергся кибератаке в среду после того, как он назвал Россию государством-спонсором терроризма», - отметил источник.
Ранее сообщалось, что евродепутаты проголосовали «за» то, чтобы считать России государством-спонсором терроризма.
Это решение носит формальный характер, но по оценке экспертов может служить основанием для новых ограничений против России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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