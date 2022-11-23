Audi приостановил всю деятельность в Twitter вслед за другими автоберендами
2022-11-23 19:16
Немецкий автопроизводитель Audi приостановил всю деятельность в Twitter до дальнейшего уведомления, сообщила WirtschaftsWoche в среду со ссылкой на источники в компании.
Ранее в этом месяце Volkswagen, которому принадлежат Audi вместе с брендами VW, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley, Ducati и Porsche, заявил, что рекомендовал приостановить платную рекламу в Твиттере до дальнейшего уведомления, после поглощения Илоном Маском платформы социальных сетей.
Audi пока не прокомментировал свой выход из официального аккаунта в соцсети.
Компания не писала в Твиттере с 1 ноября, хотя ранее писала почти каждый день. Маск стал владельцем Twitter в конце октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
Спыну: оседающий в Украине российский газ является резервом Молдавии
Что произойдет, если перестать есть хлеб: объясняет диетолог Татьяна Разумовская
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией
Мексиканские болельщики в Дохе использовали гомофобные кричалки в игре с Польшей: «кто не прыгает тот гей»
Спыну заявил, что осевший на Украине газ — это резервы Молдавии, которые будут оплачены