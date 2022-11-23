Audi приостановил всю деятельность в Twitter вслед за другими автоберендами

Немецкий автопроизводитель Audi приостановил всю деятельность в Twitter до дальнейшего уведомления, сообщила WirtschaftsWoche в среду со ссылкой на источники в компании.

Ранее в этом месяце Volkswagen, которому принадлежат Audi вместе с брендами VW, Seat, Cupra, Lamborghini, Bentley, Ducati и Porsche, заявил, что рекомендовал приостановить платную рекламу в Твиттере до дальнейшего уведомления, после поглощения Илоном Маском платформы социальных сетей.

Audi пока не прокомментировал свой выход из официального аккаунта в соцсети.

Компания не писала в Твиттере с 1 ноября, хотя ранее писала почти каждый день. Маск стал владельцем Twitter в конце октября.