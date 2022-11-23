США приостанавливают импорт сахара из Доминиканской Республики из-за обвинений в принудительном труде

Импорт сахара от компании в Доминиканской Республике будет заблокирован во всех портах США после того, как производителя обвинили в использовании принудительного труда, сообщила в среду Таможенно-пограничная служба США.

Агентство распорядилось о возбуждении дела в отношении Central Romana Corporation Limited после того, как расследование показало, что компания подвергала работников оскорбительным условиям труда и жизни, удерживала заработную плату, подвергало чрезмерной сверхурочной работе и другим трудовым нарушениям.

«Производители, такие как Central Romana, которые не соблюдают наши законы, столкнутся с последствиями, поскольку мы искореним эти бесчеловечные методы из цепочек поставок США», — заявила ЭннМари Хайсмит, исполнительный помощник комиссара Управления торговли CBP.

Central Romana — один из двух крупнейших частных производителей сахара в Доминиканской Республике.