В США анонсировали новый пакет помощи Украине на 400 миллионов долларов

Президент США Байден решил выделить Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов.

23 ноября ТАСС сообщает, ссылаясь на пресс-службу Белого дома, что американский президент Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену направить до 400 миллионов долларов в оборонных статьях и услугах министерства обороны, военного образования и подготовки для предоставления помощи Украине.

Блинкен уточнил, что новый пакет военной помощи Киеву включает дополнительные вооружения, боеприпасы и средства противовоздушной обороны, а также вошли противорадиолокационные ракеты HARM, боеприпасы для зенитных комплексов NASAMS и РСЗО HIMARS.