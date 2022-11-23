Талибы в Афганистане провели публичную порку за воровство супружескую неверность

Правящие в Афганистане на стадионе в провинции Логар талибы организовали публичную порку 12 человек, обвиненных в воровстве и супружеской неверности.

Региональные власти разослали приглашения для приведения приговора в исполнение, чем воспользовались несколько сотен человек, сообщает Associated Press.

Были выпороты три женщины и девять мужчин. Офис главы провинции пригласил "знатных ученых, моджахедов, старейшин, вождей племен и местных жителей" на стадион, где в среду утром, 23 ноября состоялась казнь, сообщает AP со ссылкой на анонимного представителя провинции.

Агентство напоминает, что порка широко применялась талибами в период с 1996 по 2001 год, когда они впервые правили Афганистаном.

В середине ноября лидер талибов страны мулла Хайбатулла Ахундзаде приказал судьям применять все наказания, предусмотренные строгим толкованием талибов исламского права, включая побивание камнями, ампутацию конечностей, порку и публичные казни.

Ахундзаде потребовал, чтобы судьи применяли шариат, или исламский закон, в полной мере, включая все наказания, предусмотренные за самые серьезные преступления в рамках системы, то есть супружескую измену, ложные обвинения в супружеской измене, воровство, бандитизм, употребление алкоголя, вероотступничество и бунт.

Впервые после прихода к власти в Афганистане в августе 2021 года талибы применили порку 11 ноября, когда 19 человек были наказаны за предполагаемые кражи, супружеские измены и побеги из дома, сообщает AP.

В начале октября талибы запретили женщинам посещать столичные парки и парки развлечений. Женщины не могут передвигаться в общественных местах без спутника-мужчины (мужа, старшего брата или отца), и существует строгий дресс-код — в общественном месте могут быть видны только глаза женщин.

Шариат – это закон, взятый в основном из Корана и слов и деяний Пророка Мухаммеда, содержащихся в посланиях его сподвижников (хадисах). Он регулирует как религиозную, так и светскую жизнь и интерпретируется по-разному в зависимости от юридической школы и местных традиций.