Зеленский запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине
2022-11-23 20:12
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за ударов по энергосистеме страны.
23 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал указание постоянному представителю страны при ООН Сергею Кислице запросить срочной заседание Совета безопасности ООН на фоне массированного ракетного удара ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
В свою очередь, Постоянное представительство РФ при ООН сообщило о том, что вышеупомянутое срочное заседание Совбеза организации состоится сегодня в полночь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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