Зеленский запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за ударов по энергосистеме страны.

23 ноября действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что дал указание постоянному представителю страны при ООН Сергею Кислице запросить срочной заседание Совета безопасности ООН на фоне массированного ракетного удара ВС РФ по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

В свою очередь, Постоянное представительство РФ при ООН сообщило о том, что вышеупомянутое срочное заседание Совбеза организации состоится сегодня в полночь.