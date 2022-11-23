Суд в Гааге постановил, что Нидерланды выплатят компенсацию за разбомблённую деревню в Афганистане

Суд в Гааге в среду постановил, что Нидерланды должны выплатить компенсацию семьям жертв гражданского жилого комплекса в деревне Хора в Афганистане, который был по ошибке разбомблен в 2007 году голландской армией.

В результате атаки погибло 50-80 мирных жителей.

Суд в среду, 23 ноября постановил, что армия допустила ошибку и должна выплатить компенсацию семьям погибших.

Юристы, представляющие голландское государство, ранее утверждали, что талибы использовали жилые дома в военных целях и что действия армии не были незаконными.

Однако суд решил, что государство недостаточно ясно дало понять, на каком основании оно пришло к выводу, что деревня используется талибами.

Также предполагалось, что бомбежка жилого комплекса нарушил так называемый "принцип различия" в соответствии с международным гуманитарным правом. Следовательно, бомбежка была незаконной.