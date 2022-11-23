85-летний телеведущий Николай Дроздов признался, что из-за работы у него нет времени на семью

Знаменитый телеведущий и зоолог Николай Дроздов, которому уже исполнилось 85 лет, признался, что на внуков у него появляется время разве что под Новый год.

Исчезновение из соцсетей известного ведущего культовой передачи В мире животных Николая Дроздова было с тревогой воспринято его поклонниками. Ведь, народному любимцу уже исполнилось 85 лет, и аудитория всерьез заволновалась за его здоровья.

Но, Дроздов поспешил успокоить своих зрителей, заявив, что сдаваться в плен старости и недугам в обозримом будущем не собирается. Он много путешествует и работает. Ведущий признался, что у него такой плотный график, что не всегда удается даже выкроить время, чтобы пообщаться с внуками.

Обычно выпить чаю в семейном кругу у него получается разве что в период новогодних каникул. В этот Новый год Дроздов планирует поработать Дедом Морозом, и в компании художника Мирошника совершить рейд по детским домам, чтобы подарить малышам подарки.