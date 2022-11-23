Верховный суд Великобритании не разрешил Шотландии провести новый референдум о независимости

Верховный суд Великобритании постановил, что власти Шотландии не могут провести новый референдум о независимости без согласия правительства в Лондоне.

Председатель Верховного суда лорд Рид, зачитывая постановление, пояснил, что "закон о Шотландии наделяет шотландский парламент ограниченными полномочиями".

Он отметил, что "шотландский парламент не имеет права издавать законы по вопросам, которые отнесены к компетенции парламента Соединенного Королевства".

"Эти вопросы охватывают фундаментальные аспекты конституции Великобритании, в том числе союз Шотландии и Англии и парламент Великобритании", — отметил лорд Рид.

Глава шотландского правительства Никола Стерджен хотела, чтобы новый референдум состоялся 19 октября 2023 года.