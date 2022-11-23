Мексиканские болельщики в Дохе использовали гомофобные кричалки в игре с Польшей: «кто не прыгает тот гей»

Мексика в очередной раз доставляет ФИФА проблемы на трибунах после того, как болельщики национальной сборной обзывали игроков Польши геями.

Футбольное агентство сообщило в эту среду, что оно возбудило дело против Мексиканской федерации футбола из -за того, что на стадионе 974 в Дохе во время матча против Польши прозвучали дискриминационные выкрики.

Мексиканские болельщики угрожающе выкрикивали свои домашние заготовки при каждом выносе польского вратаря Войцеха Щесны.

Кричалка широко используется в мексиканском футболе и в случае с поляками была переделана в: «Кто не прыгает, тот польский педик, кто не прыгает, тот поляк…» и «Польша собирается попробовать национальный перец чили».

ФИФА с помощью своего дисциплинарного кодекса может наложить финансовые санкции на Мексиканскую федерацию или просто поставить ее на вид.

Мексика находится под прицелом ФИФА с чемпионата мира 2014 года, когда высшие должностные лица были шокированы криками «путо», исходящими от мексиканских болельщиков. Вначале Мексиканская федерация настаивала на том, что это фольклор, но дискурс изменился, когда начали накапливаться десятки штрафов.

После матча между Мексикой и Польшей четверо мексиканцев были вынуждены обратиться за консульской помощью. Двое из них попались правоохранителям за пьянку, еще у одного было найдено более одного билета на вход на стадион, а у четвертого была крупная сумма наличных, сообщает ESPN.