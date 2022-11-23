Британец поймал во Франции золотую рыбку весом более 30 кг

42-летний Энди Хакетт ловил рыбу во французской провинции Шампань, когда ему улыбнулась удача.

Британец охотился на более чем 30-килограммовую золотую рыбку. "Морковь", как он назвал ее из-за цвета чешуи, представляет собой гибрид обыкновенного карпа и японского карпа, выращенного на ферме.

Считается, что рыбе около 20 лет, и она попала на рыбную ферму Bluewater Lakes в молодом возрасте. Это должно было стать развлечением для рыболовов.

Легенда о необычном экземпляре карпа ходит давно, но поймать его до сих пор никому не удавалось - до тех пор, пока удочку не забросил Энди Хакетт. Британский предприниматель вытаскивал рыбу 25 минут. Он обрадовался, когда понял, что охотился на настоящее чудо природы.

Оранжевый карп весил 31,75 кг. Таким образом, рыба была на 13 кг тяжелее самой крупной золотой рыбки, пойманной в 2019 году в Миннесоте, США.

Хэкетт сфотографировал свою добычу, а затем бросил ее обратно в озеро. Это необыкновенное приключение он отпраздновал чашкой чая, как и подобает британцу.