Диетолог Елена Соломатина назвала продукты, от которых возникает обеденная сонливость

Тяжелая пища может вызывать сонное состояние днем. Чтобы избежать неприятного ощущения, нужно исключить эти продукты из рациона.

Дневная сонливость очень мешает сосредоточиться на делах. Постоянно возникает желание прилечь, появляется вялость, мнимая усталость. Такое возможно, если обед был слишком плотный.

Елена Соломатина, диетолог:

"Чем тяжелее еда, тем сильнее будет чувство сонливости. Жареная картошка с мясом и десерт сверху потребуют огромного количества энергии для переваривания"

По мнению специалиста, нужно обращать внимание на гликемический индекс продуктов. Высокий показатель будет у блюд, содержащих быстрые углеводы.

Они мгновенно пополняют запас энергии, однако она так же быстро тает, как и появляется. В итоге человек опять чувствует голод и есть больше, чем нужно, набирая вес.

Мнение специалиста по питанию:

"Чем чаще человек так перекусывает, тем быстрее выделяется инсулин, тем быстрее он перерабатывает все это в жир и тем быстрее падает уровень глюкозы в крови, а значит человек скорее почувствует слабость. После такого прилива идет резкий откат - упадок сил, спутанность сознания, нежелание вообще что-либо делать. У многих это вызывает раздражение, оцепенение и даже психологический срыв. Еда, которая, казалось бы, должна давать энергию, на самом деле ее забирает"

Елена Соломатина советует предпочесть быстроуглеводной тяжелой пище легкие овощные блюда, нежирное мясо, продукты, содержащие сложные, долго усваиваемые углеводы.

С таким полезным обедом мучительная сонливость будет не страшна. Взамен появится прилив энергии и сил для успешного продолжения трудового дня.