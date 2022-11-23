В Европе широким спросом пользуются теплые тапки с когтями с Amazon
Если вы хотите, чтобы ваши ноги были в тепле и комфорте в вашем доме этой зимой, решение — домашние тапочки, пишут с наступлением холодов европейские СМИ.
«Но, если вы также хотите придать своему пижамному комплекту более забавный и оригинальный вид, вашими лучшими союзниками станут домашние тапочки с яркими крупными рисунками. В этом смысле выделяются трехмерные формы животных, почти как мягкие игрушки, мягкая и удобная отделка и яркие и яркие цвета», - рассказывают журналисты в рекламном сюжете для Amazon.
Самая популярная модель Millffy тапки с когтями, которые имитируют лапы животных.
«Наслаждайтесь максимальным комфортом и ярким дизайном этих домашних тапочек в форме ноги гигантского животного», - сообщают в рекламном сюжете.
Модель при этом из синтетического материала с мягкой отделкой, а подошва имеет формат с нескользящими точками для предотвращения падений.
Опубликовано: Тарас Медведев
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