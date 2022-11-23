Причины, по которым ребенок во сне скрипит зубами

Скрежет зубами во сне появляется у каждого третьего ребенка. С проблемой сталкиваются чаще родители мальчиков. Ночной скрип пугает и вынуждает совершать неправильные действия.

Что делать, если ребенок во сне скрипит зубами?

Очевидно, что главная причина этой ночной привычки, как и почти всех наших действий, которые мы совершаем бессознательно или автоматически, лежит в области психологического здоровья. Отсюда первый совет родителям, которые обеспокоены тем, то их ребенок во сне скрипит зубами — помочь ребенку от бруксизма избавиться можно, определив причины стресса в его жизни и сделав все возможное, чтобы помочь ему устранить их.

Зубовный скрежет может быть также ответом на какую-либо другую боль, попыткой облегчить ее. Такую боль может вызывать, например, прорезывание новых зубов. Или боль, с зубами совсем не связанная, например, боль в ухе. Поняв причины такой скрытой проблемы, можно остановить и детский ночной скрип зубами.