Гормональный живот: что это и как от него избавиться

Женский организм часто подвластен гормональным изменениям и становится жертвой их перепадов.

Гормональный сбой активно влияет на наше состояние: малейший сбой способен «подарить» нам хроническую усталость, головную боль, тревогу и даже бессонницу. К сожалению, не всегда удается выявить причинно-следственную связь гормонов и нашего самочувствия. Между тем, пока мы пребываем в неведении, организм страдает.

Из-за проблем с гормонами мы начинаем полнеть. При этом тщательный контроль за питанием и регулярные занятия спортом не являются гарантом успеха. Волосы выпадают, хочется плакать без причины или на кого-нибудь накричать, съесть суп с конфетами… Список неприятных последствий гормонального сбоя можно продолжать долго.

Врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева рассказала, что может помочь в борьбе с разбушевавшимися гормонами.

Причины гормонального сбоя:

Основные причины сбоя — это наследственная предрасположенность, стресс, существенная травма, нарушение пищевого поведения — истощение или алиментарное ожирение от переедания. Часто причинами гормонального сбоя являются физиологические изменения организма: половое созревание, беременность и менопауза у женщин.

Самый частый симптом гормонального сбоя — лишний вес. Можно месяцами сидеть на диетах и изнурять себя тренировками в зале, но цифра на весах не сдвинется, а может, даже вырастет в два раза.

Второй по популярности симптом — рост волос в неположенных местах у женщин — усики над губой или жуткого вида волос на подбородке. Перепады настроения, снижение полового влечения и дискомфорт в период интимной близости — все это является сигналом о том, что в вашем организме есть проблема.

Почему мы набираем вес при гормональном сбое?

По словам специалиста, в наборе лишнего веса могут быть виноваты следующие гормоны: эстрогены (избыток приводит к повышению аппетита), серотонин (дефицит приводит к депрессии и желанию есть сладкое), грелин, лептин, глюкагон, пролактин и нейропептид Y.

Помимо этого, причиной избыточной массы тела может быть инсулинорезистентность — нечувствительность клеток организма к гормону поджелудочной железы — инсулину. Если клетки не чувствительны к инсулину, то они не впускают в себя глюкозу. Если глюкоза не поступает в клетки, то они продолжают посылать сигналы о том, что голодны. В ответ на голод поджелудочная железа продуцирует еще больше инсулина, который по-прежнему не замечают голодные клетки, хотя в крови циркулирует уже избыточное количество глюкозы, которое употребляют клетки жировой ткани. Мы получаем порочный круг, разорвать который могут только эндокринолог и сахароснижающие препараты.