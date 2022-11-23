Россия хочет помешать Турции вести боевые действия в Сирии

Россия в Астане призвала Турцию воздержаться от полномасштабной наземной операции на северо-востоке Сирии. Об этом заявил после встречи представитель Кремля в Сирии Александр Лаврентьев.

"Конечно, мы использовали площадку в Астане, чтобы провести очень подробные обсуждения с нашими турецкими коллегами и убедить их воздержаться от проведения каких-либо полномасштабных наземных операций", — сказал Лаврентьев.

По информации агентсва "Интерфакс", российская сторона считает, что в этом случае может иметь место серьезная эскалация насилия не только в районе северо-востока Сирии, на территории самой Сирии, но и во всем ближневосточном регионе.

"Конечно, этого нельзя допустить. Мы надеемся, что наши аргументы будут услышаны в Анкаре, что будут найдены другие решения существующей проблемы. И, конечно же, Россия будет продолжать взывать к этому, стараться оказывать всяческое содействие в решении курдской проблемы", - сказал полпред президента РФ.

По его словам, Россия продолжает призывать к более тесному диалогу и активизации контактов между курдами и Дамаском.

Лаврентьев напомнил, что в Москве считают деструктивной линию, которую США проводят на северо-востоке Сирии, снабжая курдов оружием и техникой. По его словам, "уже сомнительно, что эти теракты, за которыми, как нам сказали наши турецкие партнеры, стоит Курдская рабочая партия, являются каким-то подразделением этой структуры".

"Вероятно, им все-таки дали какое-то разрешение", — сказал он.

В последние дни турецкие вооруженные силы атаковали позиции Рабочей партии Курдистана и связанного с ней сирийско-курдского ополчения — Отрядов народной самообороны, которые Анкара считает террористическим. Атаки произошли в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, прежде всего в стратегически важном городе Кобани недалеко от границы с Турцией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о турецких военных ударах по позициям курдских сил, заявил, что устранит исходящую от них "террористическую угрозу".

"Турецкие вооруженные силы как можно скорее применят танки и наземные войска против курдских боевиков", - заявил во вторник, 22 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.