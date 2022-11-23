РИА Новости: Путин не хотел говорить об Украине перед телекамерами

Во время встречи лидеров ОДКБ Владимир Путин попросил подробно обсудить проблемные вопросы без присутствия телекамер, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Одной из тем должна была стать ситуация на Украине. Путин прибыл в столицу Армении в среду, 23 ноября. В ходе визита была запланирована встреча с Николом Пашиняном.

"Предоставлю вам, уважаемые коллеги, подробную информацию о ситуации, связанной с событиями на Украине", - сказал Владимир Путин, которого цитирует агентство.

Путин добавил, что члены организации делятся не только информацией о достижениях, но и проблемами.

В ходе выступления Путин также сказал, что надеется на заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

"Только путем последовательной реализации ранее достигнутых договоренностей о делимитации границ, разблокировании транспортных коммуникаций, решении гуманитарных проблем можно добиться постоянной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном", - сказал он.

Владимир Путин прибыл в Ереван в среду. В столице Армении состоялось заседание Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как было объявлено, Путин также проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном .

ОДКБ – это организация, в которую входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.