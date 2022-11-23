Путин и Пашинян начали закрытые переговоры после саммита ОДКБ в Ереване
2022-11-23 21:43
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян приступили к двусторонним переговорам после саммита ОДКБ.
Вечером среды в Ереване завершился саммит Организации договора о коллективной безопасности, по итогам премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно отказался от подписания итоговой декларации ОДКБ и участии организации в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
После данного жеста Владимир Путин пригласил Пашиняна принять участие в двусторонних переговорах, на что премьер Армении отметил согласием, уединившись с российским президентом за закрытыми от представителей прессы дверями.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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