Виталий Кличко: Придется эвакуировать часть жителей Киева

Мэр Киева обратился к Европе с просьбой о дальнейшей гуманитарной и военной помощью для Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Виталий Кличко опасается, что предстоящая зима станет для города самой страшной со времен Второй мировой войны. Из-за перебоев в подаче электроэнергии политика не исключает, например, эвакуации части жителей.

В среду, 23 ноября, российская армия нанесла массированные удары по Киевской и Львовской областям. Ракеты поразили объекты инфраструктуры. В украинской столице погиб как минимум один человек. Пострадали 20 человек, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщает сайт "Украинская правда". Вся Киевская область на данный момент без электричества.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что удары ВС РФ нанесли существенный ущерб критической инфраструктуре Украины, из-за чего необходимо экономить электроэнергию. По этой причине в столице страны электричество отключают каждые несколько часов.

"Мы также должны быть готовы к худшему сценарию. Нам придется эвакуировать часть города, хотя мы этого не хотим", - сказал Виталий Кличко в интервью СМИ.

Он добавил, что украинские города борются не только с отсутствием света, но и с ограниченным отоплением или перебоями с водоснабжением.