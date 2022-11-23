Диетологи рассказали всю правду о рисовой диете

Рисовая диета – это жёсткий режим питания, который может быть использован с целью избавления от лишних килограммов, а также для лечения различных заболеваний.

Самый привычный рис — белый. Он освобожден от отрубей шлифовкой, поэтому зерна его относительно гладкие и чистые. Белый рис быстро готовится, однако считается наименее полезным, вместе с отрубевидной оболочкой его оставляет и львиная доля полезных веществ. Остается в основном крахмал, из-за чего белый рис приобретает высокий гликемический индекс и достаточно высокую калорийность (около 350 ккал в 100 гр готового продукта). Соответственно, такой рис для похудения не подходит…

Кроме того, для улучшения товарного вида некоторые производители дополнительно полируют белый рис потенциально канцерогенной смесью талька и глюкозы. Известны случаи, когда люди, в рационе которых преобладал дешевый шлифованный рис, страдали от бери-бери, серьезного поражения нервной системы, вызванного недостатком витамина В1. Если у вас в планах рисовая диета — по возможности не используйте для нее шлифованный белый рис.

Пропаренный белый рис — более здоровая замена шлифованному. Его ценность гораздо выше за счет изменения технологии заготовки: при производстве пропаренного риса необрушенное (не освобожденное от отрубей) зерно обрабатывают горячим паром.

В результате больше половины витаминов и микроэлементов переходит под оболочку зерна, а сам рис приобретает красивый полупрозрачный вид, быстро готовится и сохраняет рассыпчатость.

Коричневый, или бурый рис особенно любят адепты здорового питания. Необычный цвет и шершавую структуру он имеет благодаря сохранению полезной отрубевидной оболочки. На вкус такой рис немного грубоват из-за более высокого по сравнению с белым содержания клетчатки, и варится довольно долго (около получаса), зато удерживает в составе фолиевую кислоту, аминокислоты, фосфор, цинк, йод, медь, витамины группы В.

Хранить коричневый рис следует с особым вниманием, следя за сроком годности: содержащая рисовое масло отрубевидная оболочка может прогоркнуть.

Черный дикий африканский рис, зерна которого напоминают иголочки, представляет собой семена травянистого растения зизания, известного также как «морская трава». У такого «риса» специфический аромат и вкус, кроме того, из-за плотности зерен он долго варится. Это растение обладает массой гастрономических достоинств, однако для рисовой диеты его лучше не использовать по очевидной причине — это не рис.

Например, редкий сорт нероне растет только в одном месте на земле, Паданской низменности на территории Италии. Аромат нероне, состав которого отличается повышенным содержанием белка, похож на запах лесного ореха, а вкус этого риса настолько богат, что его можно употреблять в пищу даже без дополнений, но особенно вкусен нероне с морепродуктами. Черный цвет его оболочке придает высокое содержание антиоксидантов; внутри зернышки нероне светлые.

Одно из основных преимуществ риса для похудения — он является мощным энтеросорбентом. Именно поэтому рисовую кашу разрешают есть даже тем, кто восстанавливается после отравлений. Так же, как рисовые зерна впитывают соусы и бульоны, они поглощают вредное содержимое желудка и кишечника, способствуя «чистке» при рисовой диете. Однако есть в этом и негативный эффект: обладая свойством собирать влагу, рис может стать причиной запора.

Решившись на рисовую диету, помните об этой не самой приятной перспективе и сочетайте рис с большим количеством жидкости, овощами и фруктами, способствующими кишечным сокращениям. В неочищенном рисе много ценных цинка, кремния и магния, полезных для бесперебойной работы внутренних органов и поддержания иммунитета.

Высокий уровень калия обуславливает способность риса «вытягивать» воду, именно поэтому его рекомендуют при отеках различного происхождения, появлении мокроты в легких и бронхах и так далее. Рис содержит лецитин, особенно полезный для кормящих мам, и не содержит белка глютена, от непереносимости которого страдают многие взрослые и дети.