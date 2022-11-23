Эксперты рассказали о питании при варикозе

Правильная диета при варикозе имеет огромное значение. Врачи-флебологи с уверенностью заявляют: существуют продукты, способные усугубить варикоз, но также существуют и те, что в силах защитить красоту женских ножек.

В первую очередь диета при варикозе должна быть насыщена продуктами, биологически активные вещества которых влияют на состояние крови и сосудов. Во-первых, речь идет о продуктах, богатых витамином С. Этот витамин, знакомый нам с детства по аптечной аскорбинке, которую нам давали мамы во время гриппа и простуды для поддержания иммунитета, обладает и другим полезным свойством — он способствует уменьшению отеков и укрепляет стенки сосудов. Поэтому в диету при варикозном расширении вен на ногах необходимо ввести такие продукты как киви, черная смородина, цитрусовые.

Кроме поставщиков витамина С, диета при варикозе должна быть богата морепродуктами. Мидии, устрицы, креветки и другие дары морских глубин содержат вещества, препятствующие растяжению стенок сосудов. Эти же вещества, к слову, так же благоприятно влияют и на кожу человека, делая ее более ровной и упругой. И это еще один веский повод регулярно употреблять в пищу морепродукты. По тем же причинам в диете при варикозе полезна и морская капуста.

Особое место в диете при варикозе должны занимать растительные волокна — а значит такие продукты как листовые овощи, овсянка, чечевица, яблоки, салатный сельдерей. Дело в том, что растительные волокна обеспечивают бесперебойную работу кишечника, устраняют многие проблемы ЖКТ, включая такой распространенный недуг как хронические запоры.

Любое, даже незначительное «застревание» в системе ЖКТ мгновенно создает дополнительное давление в ногах, а значит — лишнюю нагрузку на вены. Этого следует избегать. Ну а дополнительным бонусом от употребления растительных волокон в ежедневном рационе станет гарантированное похудение на несколько кило.

Помимо продуктов, укрепляющих стенки сосудов, в диете при варикозе рекомендованы продукты, снижающие свертываемость крови, и таким образом предупреждающие появление сгустков и тромбов. Это продукты, богатые кумарином. Среди них: чеснок и лук, лимон, оливковое масло, вишня, красная смородина. По возможности продукты из этого списка необходимо употреблять ежедневно. Введите в рацион корицу, имбирь и гинкго — эти продукты превосходно справляются с проблемой «густой» крови.

Диета при варикозе, даже если вы строго выполняете все полезные советы, еще не гарантия того, что вы избавитесь от болезни. Кроме правильного питания необходима консультация врача-флеболога, специальные упражнения, помогающие снять давление с ног и нормализация веса. Ведь человек с избыточным весом — самая легкая мишень для варикоза. Поэтому подберите себе диету таким образом, чтобы не только укреплять сосуды и заботиться о состоянии крови, но и избавиться от лишнего веса, коли за вами водится такой «грех».