Действенные способы похудения с помощью имбиря

Причудливый по форме, обладающий незабываемым ароматом имбирь способен заменить целую аптеку: он снимает головную боль, помогает пережить отравление и даже усиливает увядшее влечение к противоположному полу.

Имбирь — травянистое растение, близкий родственник не только прекрасной орхидеи, но и другой хорошо известной следящим за фигурой пряности, куркумы. Как и в случае с куркумой, промысловый интерес представляет собой только крупное сочное корневище растения, в котором и сосредоточены все полезные свойства имбиря.

По поводу происхождения латинского наименования имбиря, Zingabera, исследователи спорят: согласно одной точке зрения, оно происходит от слова на санскрите, означающего «рогатый корень», по другому мнению, древние индийские мудрецы использовали для обозначения имбиря выражение «универсальное лекарство». Похоже, что второй вариант, если и не подтвержден лингвистически, то верен по сути: ароматные жгучие корешки издревле используются в народной медицине и кулинарии всех континентов.

Имбирная диета, в ходе которой здоровый рацион дополняют имбирным напитком — известное средство для похудения и детокса. Рецепты имбирного чая предписывают готовить его из сырого свежего корня. В последние годы этот экзотический продукт успел стать привычным обитателем овощных полок практически в любом супермаркете, приобрести его нетрудно. Однако важно соблюдать несколько простых правил выбора.

Старый корень имбиря можно узнать по сухой, морщинистой шкурке, нередко с узелками- «глазками» и прозеленью. Очищенный корень имеет желтый цвет, отличается грубыми жесткими волокнами. Нарезать и натирать на терке старый имбирь ощутимо трудозатратнее.

Свежий имбирь хорошо лежит, сохраняя свои замечательные качества как минимум месяц. Сушеный измельченный имбирь также довольно полезен, а вот в маринованном имбире, хорошо знакомом любителям суши-баров, много аромата, но, увы, минимум пользы.

Основной выраженный эффект имбиря для похудения обусловлен способностью корня усиливать термогенез — выработку тепла, сопутствующую всем процессам, происходящим в организме. От термогенеза, собственно, и зависит их успех, и именно на него тратится поступающая с пищей и запасенная в «депо» энергия. Термогенез сопровождает переваривание пищи, митоз (клеточное деление), кровообращение. У людей с лишним весом термогенез по определению замедлен, поэтому их метаболизм оставляет желать лучшего, и, пища, грубо говоря, вместо того, чтобы превращаться в тепло, оседает в виде жира.

Имбирь содержит уникальные биоактивные химические соединения шогаол и гингерол, сходные по действию с капсаицином, компонентом жгучего красного перца. Эти алкалоиды славятся своей способностью помогать похудению благодаря стимуляции термогенеза, при этом гингерол (происходит от английского имени имбиря, ginger) содержится в сыром свежем корне имбиря, а шогаол (названный так по японскому наименованию имбиря, shoga) образуется при сушке и термической обработке корня.

Имбирь помогает в пищеварении:

Римская знать ценила имбирь за его дижестивные свойства и охотно употребляла в качестве средства для улучшения состояния после переедания. С античных времен таланты имбиря не изменились — он облегчает пищеварение и, как свидетельствуют научные данные, ускоряет всасывание питательных веществ стенками кишечника.

Кроме того, выраженные антисептические свойства имбиря уменьшают риск кишечной инфекции, а имбирный напиток помогает бороться с приступами тошноты и нередко рекомендуется докторами в качестве средства, облегчающего состояние при синдроме раздраженного кишечника.