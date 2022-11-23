Причины появления акне и способы избавиться от него

Акне – это заболевание волосяных фолликулов и сальных желез, которое встречается у 80% подростков и лиц молодого возраста.

Не гормональные причины появления акне:

Эта группа наглядно демонстрирует, что даже те, кто с точки зрения гормонального баланса представляет собой «чистейшей прелести чистейший образец», порой подвержены заболеванию акне и мечтают о чистой коже без высыпаний и прыщей.

К не гормональным причинам возникновения акне относятся:

Заболевания ЖКТ. Например, острый и хронический гастриты, дисбактериоз, камни в почках, заболевания печени.

Стрессы и депрессия нарушают работу эндокринных желез и, как следствие, провоцируют появление прыщей и акне.

Генетическая предрасположенность. Наследственность обуславливает, насколько хорошо или плохо работают наши сальные железы. Любое отклонение от нормы легко выявить с помощью специальных анализов. Часто эта причина возникновения акне встречается у мужчин.

Неадекватная гигиена. Если ваша кожа склонна к жирности и раздражению, вы должны использовать специальные косметические средства по уходу за проблемной кожей (в том числе шампуни для волос, склонных к жирности), умываться не чаще двух раз в день (чтобы не пересушить кожу и не вызвать обострения акне), а также использовать антибактериальные салфетки и лосьоны.

Чрезмерно увлечение загаром. Бытующее в народе мнение о том, что солнечные лучи буквально «сжигают» угри и улучшают состояние кожи — скорее опасный миф, чем реальность. Будь оно так, стопроцентно верные способы избавления от акне были бы найдены уже давно и причины акне никого не волновали бы. Увы, солнце в этом деле не помощник, а скорее искусный декоратор. Действительно из-за загара воспаления и прыщи визуально кажутся меньше и не столь заметными. Напротив, иногда причиной появления новых акне является как раз ультрафиолет, который вызывает повышенное ороговение клеток кожи и провоцирует выработку излишнего сала.

Гормональные причины возникновения акне:

Как ни печально, но именно гормональные сбои и дисбалансы являются наиболее частыми причинами появления акне, особенно тяжелой формы угревой болезни. Любое изменения в эндокринной системе вызывает гормональные изменения в организме и как следствие — определенную реакцию потовых и сальных желез, увеличение числа бактерий и, в конечном итоге, воспалительные процессы на коже: столь неприятные для каждого человека угревые высыпания или единичные прыщи.

Чаще всего гормональные причины возникновения акне характерны для подростков, переживающих пубертатный период, во время которого гормоны буквально «танцуют диско». По мере взросления гормональный фон выравнивается и угревые высыпания проходят сами собой, не оставляя следа.

Но нередко случается и так, что неприятную болезнь человек переносит, словно багаж, из подросткового периода во взрослую жизнь. Врачи утверждают, что гормональные причины появления акне встречаются у взрослых не так уж редко (до 45% случаев), и основа этих причин всегда одна — «поломка» в эндокринной системе.