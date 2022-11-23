Лукашенко: Армения и Азербайджан должны завершить конфликт мирным путём
2022-11-23 22:44
Александр Лукашенко призвал Баку и Ереван завершить боевые действия на приграничных территориях, сев за стол переговоров.
Пресс-служба президента Беларуси уведомляет, что во время саммита Организации договора о коллективной безопасности Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан завершить вооружённое противостояние мирными переговорами, поскольку две дружественные и соседние страны не должны воевать между собой.
Также Лукашенко заверил, что Беларусь и прочие члены ОДКБ готовы приложить максимум усилий для прекращения гибели людей на армяно-азербайджанской границе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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