Лукашенко: Армения и Азербайджан должны завершить конфликт мирным путём

Александр Лукашенко призвал Баку и Ереван завершить боевые действия на приграничных территориях, сев за стол переговоров.

Пресс-служба президента Беларуси уведомляет, что во время саммита Организации договора о коллективной безопасности Александр Лукашенко призвал Армению и Азербайджан завершить вооружённое противостояние мирными переговорами, поскольку две дружественные и соседние страны не должны воевать между собой.

Также Лукашенко заверил, что Беларусь и прочие члены ОДКБ готовы приложить максимум усилий для прекращения гибели людей на армяно-азербайджанской границе.