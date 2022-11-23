Лукашенко заявил о существовании биолабораторий США на территории ОДКБ
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о биолабораториях США в разных странах.
Белорусский президент выступил с речью на очередном саммите членов ОДКБ. Он рассказал о биолабораториях Соединенных Штатов на территории Армении и Казахстана.
Лукашенко заявил, что на территории стран ОДКБ есть американские биологические лаборатории и призвал более детально обсудить данный вопрос, так как он касается безопасности организации.
По словам Александра Лукашенко, биолабораторий Вашингтона нет только в Беларуси и России.
"Владимир Владимирович, по-моему только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых стран ОДКБ они существуют", - заявил Лукашенко.
Опубликовано: Николай Скира
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