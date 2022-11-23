Лукашенко заявил о существовании биолабораторий США на территории ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о биолабораториях США в разных странах.

Белорусский президент выступил с речью на очередном саммите членов ОДКБ. Он рассказал о биолабораториях Соединенных Штатов на территории Армении и Казахстана.

Лукашенко заявил, что на территории стран ОДКБ есть американские биологические лаборатории и призвал более детально обсудить данный вопрос, так как он касается безопасности организации.

По словам Александра Лукашенко, биолабораторий Вашингтона нет только в Беларуси и России.

"Владимир Владимирович, по-моему только у нас и у вас их нет, но на территории некоторых стран ОДКБ они существуют", - заявил Лукашенко.