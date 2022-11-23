Министр обороны Турции: Закупленные в России ЗРК С-400 готовы к использованию

Турция напомнила, что у нее есть ЗРК С-400 и готова применить его в случае угрозы стране. Глава Минобороны Турции подтвердил, что закупленное у России оружие она может применить в любой момент.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил в своем выступлении перед парламентским комитетом по планированию и бюджету, что С-400 "Триумф" "установлены и готовы к использованию".

"Если будут какие-то угрозы, мы решим, где и как будем их использовать", — сказал Акар.

По сообщению турецкой ежедневной газеты YeniŞafak, министр в своем выступлении перед парламентариями подчеркнул, что страна смогла оборудовать такие системы обороны без участия США.

Турция рассчитывает на помощь США в таких закупках с апреля 2017 года. На протяжении этих лет сделка не была заключена, поэтому нетерпеливая Анкара в конце 2020 года обратилась к Москве, с которой удалось подписать контракт на поставки современных систем ПВО.

Стоимость покупки, которая состоялась в начале 2021 года, составляет 2,5 миллиарда долларов США. Заказ включает 36 пусковых установок С-400 "Триумф" с не менее чем 192 ракетами. Информация об этом оружии распространилась в прессе еще в прошлом году, сразу после сделки.

Американские официальные лица отреагировали на эту покупку протестом. Дело не только в том, что С-400 несовместимы с системами НАТО. Вашингтон опасается, что российская конструкция может быть использована для получения разведывательной информации о системах обнаружения перспективных истребителей F-35.

Администрация Джо Байдена потребовала от Анкары избавиться от российских ЗРК, но Турция отвергла эти требования. В результате ее отстранили от работы над F-35 и отказали Анкаре в продаже этих современных истребителей.