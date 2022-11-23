Макрон хотел созвониться Путину, но тот не планирует с ним разговаривать
2022-11-23 23:06
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном пока не запланирован.
Он также отметил, что конкретных предложений по этому вопросу не поступало.
Ранее Макрон заявил, что намерен в ближайшие дни провести телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Президент Франции собирался обсудить вопросы, связанные с Запорожской АЭС и атомной энергетикой в целом.
Опубликовано: Светлана Репина
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