Эксперты высказали о пользе и вреде вегетарианства

Вегетарианство является самой крепкой альтернативой традиционной системе питания.

Плюсы и минусы вегетарианства стоит разбирать по отдельности. Начнем с положительной стороны вегетарианства. Диета вегетарианца включает в себя, как правило: орехи, злаки, семена, бобовые, овощи и фрукты.

Следовательно, она богата клетчаткой, фолиевой кислотой и витамином С. Овощи и фрукты обеспечивают организм витаминами и минеральными веществами, которые необходимы для нормальной работы всех систем. Бобы и семена хорошие источники белка. Овощи состоят из фитохимических соединений, которые предотвращают некоторые хронические заболевания. Зеленые овощи богаты антиоксидантами. Овощи и фрукты также являются поставщиками натуральных сахаров, различных полезных ферментов и микроэлементов.

Такой набор продуктов содержит очень маленькое количество жиров, холестерола, а также жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Как результат, вегетарианская диета сводит к минимуму риск набора лишнего веса. А это, в свою очередь, минимизирует возможность развития заболеваний, так или иначе связанных с ожирением.

Плюсы вегетарианства также в том, что оно полезно для тех, кто практикует оздоровительное похудание. Эта диета снижает уровень холестерина в крови и исключает риск развития проблем сердечно-сосудистой системы и многих других заболеваний. Таких как, например: высокое кровяное давление, инсульты, большинство болезней сердца, сахарный диабет, ревматоидный артрит, остеопороз, болезни почек и камни в желчном пузыре.

А благодаря потреблению пищевых волокон, нормализуется работа пищеварительной системы. Плюс вегетарианства еще и в том, что оно может защитить от некоторых болезней пищевого происхождения — того же птичьего гриппа или коровьего бешенства. Можно не опасаться также и любых видов кишечных паразитов, ведь мяса в рационе нет.

Но есть и обратная сторона монеты. Несмотря на то, что вегетарианская диета обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами, некоторые из них мы можем получить в большем количестве только из мяса или из рыбы. Вегетарианская диета не обеспечивает в полном объеме потребности человека в белке, кальции, витамине B12, железе и цинке.

Витамин В12 в изобилии содержится в соевых, зерновых продуктах, а также в продуктах животного происхождения. Мясо считается основным источником витамина В12. Соевое молоко, обычное молоко и молочные продукты вообще богаты витамином D.

Мясо, курица, рыба и птица содержат большое количества железа и цинка. Молоко, сыр, йогурт являются источниками кальция. Мясо является источником белка, а также содержит незаменимые аминокислоты, которые необходимы организму. Фосфор, который присутствует в мясе, усваивается легче, чем тот, который содержится в бобовых и зерновых культурах. Все эти питательные вещества не содержатся в большом количестве в вегетарианской диете.

Вегетарианство не рекомендуется для культуристов, поскольку для них необходима диета, богатая белками. Диета, в которой нет достаточного количества углеводов и белков может привести к анемии. Минус вегетарианства также в том, что у вегетарианцев часто наблюдаются нарушения работы кишечника. Если ваш рацион полностью свободен от жира — это плохо, потому что определенное количество холестерина и жиров необходимо для развития нервной системы и нормального функционирования организма.

Хотя у вегетарианской диеты есть определенные недостатки, она определенно имеет и ряд преимуществ для здоровья человека. В конце концов, если правильно планировать свой рацион, можно решить проблему нехватки любых питательных веществ.