Вещества, которые необходимо избегать в составе зубных паст
2022-11-23 23:15
Зубная паста есть в каждом доме. Многие выбирают ее, исходя из привлекательной цены, красивой упаковки и рекламных обещаний, что зубы станут белыми, крепкими и здоровыми.
Лаурилсульфат натрия:
Токсичен для желудно-кишечного тракта и печени, раздражает слизистую оболочку рта.
Триклозан:
Антибактериальный компонент, который, как и любой антибиотик, влияет на микрофлору. Используйте по назначению врача.
Пропиленгликоль:
Промышленный растворитель. Его частицы оседают в печени и почках, влияя на их функционирование.
Парабены:
Их добавляют, чтобы увеличить срок годности зубной пасты.
Хлоргексидин:
Как и триклозан – антибактериальный компонент, который при части использовании нарушает микрофлору полости рта. Используйте по назначению.
Опубликовано: Ангелина Крент
Полянский: Совбез ООН созывает срочное заседание из-за ракетного обстрела Украины
Врачи рассказали, из чего состоят противозачаточные таблетки
Марочко: Украина отказалась от наступления под Артемовском и Соледаром из-за плохой погоды
Эксперты рассказали, что можно есть на ночь
Марлоу: ЦРУ будет вербовать россиян, недовольных спецоперацией