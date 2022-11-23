Эксперты рассказали, что можно есть на ночь

Главное – разобраться, как работает наш организм ночью и какие именно продукты можно есть на ужин действительно без вреда для фигуры.

Если режим работы не даёт есть раньше, это не значит, что нужно голодать. Натощак сложнее уснуть и качественно выспаться.

Просто нужно выбрать еду, которая принесёт пользу:

Овощи на пару;

Продукты с растительным белком, такие как хумус или бобы;

Полезные жиры, например немного арахисовой пасты;

Йогурт или творог.

Если очень хочется сладкого, то можно добавить немного фруктов или тёмного шоколада.

Такой приём пищи обеспечит тело белком и небольшим количеством полезных жиров, чтобы почувствовать насыщение.

Также важно не переедать под телевизор или телефон и контролировать размер порций. Если отказаться от вредностей не вышло, помните, что лучше съесть одно печенье, чем коробку.