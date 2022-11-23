Эксперты рассказали, что можно есть на ночь
Главное – разобраться, как работает наш организм ночью и какие именно продукты можно есть на ужин действительно без вреда для фигуры.
Если режим работы не даёт есть раньше, это не значит, что нужно голодать. Натощак сложнее уснуть и качественно выспаться.
Просто нужно выбрать еду, которая принесёт пользу:
Овощи на пару;
Продукты с растительным белком, такие как хумус или бобы;
Полезные жиры, например немного арахисовой пасты;
Йогурт или творог.
Если очень хочется сладкого, то можно добавить немного фруктов или тёмного шоколада.
Такой приём пищи обеспечит тело белком и небольшим количеством полезных жиров, чтобы почувствовать насыщение.
Также важно не переедать под телевизор или телефон и контролировать размер порций. Если отказаться от вредностей не вышло, помните, что лучше съесть одно печенье, чем коробку.
Опубликовано: Ангелина Крент
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