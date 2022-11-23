Врачи рассказали, из чего состоят противозачаточные таблетки

Большинство женщин в наше время беременность тщательно планируют. А до наступления подходящего момента предпочитают использовать средства контрацепции.

Противозачаточные таблетки содержат женские половые гормоны — прогестерон или прогестерон и эстроген. Они меняют естественное гормональное равновесие так, чтобы не было овуляции. Также они делают слизь в шейке матки гуще. Поэтому, даже если яйцеклетка сможет созреть, сперматозоиды до неё не доберутся.

Хотя гормоны женские, в небольшом количестве они есть и у мужчин. Они необходимы для выработки тестостерона и созревания сперматозоидов.

Как и у любых гормональных препаратов, у контрацептивов есть длинный список побочных эффектов, от тошноты и до опасного для жизни тромбоза. Хотя они достаточно редки, если принимать лекарства по рекомендации врача.