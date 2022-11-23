Глава СНБО Украины Данилов заявил, что Киев не будет договариваться о мире с Россией

Глава совета нацбезопаности Украины Данилов прокомментировал обстрелы территории страны.

Российская Федерация в рамках проведения специальной военной операции продолжает проводить обстрелы военных и критических объектов Украины.

Обстрелы прокомментировал глава Совета национальной безопасности Украины Данилов. По его словам, Киев не будет вести переговоры о мире.

"Диктуем по слогам. Ни ваши ракеты, ни ваши "шахиды", ни ваши обстрелы ни на миллиметр не приближают ни на шаг ваше желание переговоров", - написал он.

Напомним, ранее Данилов уже заявлял, что Украина не намерена вести с Россией переговоры о мире и заканчивать конфликт.