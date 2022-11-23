Капли от насморка могут быть опасны для сердца
В холодное время года многие «хлюпают» носом. Самый простой способ облегчить состояние при насморке — использовать сосудосуживающие капли.
Длительное бесконтрольное применение сосудосуживающих капель может вызвать спазм сосудов, учащенное сердцебиение и повышение артериального давления.
Дело в том, что сосудосуживающие капли от насморка воздействуют на адреналовые рецепторы, расположенные по всему организму, а значит, и на все сосуды, в том числе головного мозга, а также увеличивают нагрузку на сердце. И когда человек прекращает применять лекарство, сосуды уже не могут полноценно сократиться.
Применять такие лекарственные средства следует не более 3-5 дней. Лучше всего при насморке промывать нос солёной водой.
Опубликовано: Ангелина Крент
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