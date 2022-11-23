Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду с печатью ЧВК Вагнера
2022-11-23 23:55
Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ответил на призыв признать его организацию террористической.
Как сообщает издание Politico, в Европарламенте призвал признать ЧВК Вагнер террористической организацией.
Глава ЧВК Евгений Пригожин ответил на этот призыв, отправив неожиданный "презент" европейским парламентариям.
Сообщается, что была отправлена кувалда в кейсе от скрипки. При этом на кувалде была кровь, а также печать ЧВК.
Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором казнят ударов по голове бывшего бойца ЧВК Вагнер.
Опубликовано: Николай Скира
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