Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду с печатью ЧВК Вагнера

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин ответил на призыв признать его организацию террористической.

Как сообщает издание Politico, в Европарламенте призвал признать ЧВК Вагнер террористической организацией.

Глава ЧВК Евгений Пригожин ответил на этот призыв, отправив неожиданный "презент" европейским парламентариям.

Сообщается, что была отправлена кувалда в кейсе от скрипки. При этом на кувалде была кровь, а также печать ЧВК.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором казнят ударов по голове бывшего бойца ЧВК Вагнер.