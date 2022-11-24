Эксперты рассказали о полезных свойствах фисташек
Для многих фисташки — просто вкусный продукт, идеальная закуска к пенным напиткам. Однако эти орехи обладают удивительными особенностями и благотворно влияют на организм.
Содержат значительное количество мелатонина. Более того полны магния и белка, которые способствуют лучшему сну.
Богаты витаминами группы В и в частности В6, который усиливает действие мелатонина, поскольку эти два вещества являются синергистами.
Также витамин В6 оказывает расслабляющее и успокаивающее действие на нервную систему. Снижает уровень нервного напряжения и способствует более качественному и быстрому отходу ко сну, увеличивая глубину и продолжительность длительности его фаз.
Все это в целом улучшает качество сна. Чтобы не вызвать перегрузки желудочно-кишечного тракта, будет достаточно 6-7 ядрышек за 2-3 часа до предполагаемого отхода ко сну.
Опубликовано: Ангелина Крент
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Эксперты рассказали о полезных свойствах фисташек
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