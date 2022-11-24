Эксперты рассказали, как подобрать правильные солнечные очки для максимальной защиты

Конъюнктивит, катаракта, фотокератит и ряд других серьезных заболеваний глаз, которые могут привести к частичной или полной потере зрения. И одной из причин данных заболеваний является воздействие ультрафиолета на наши органы зрения.

Прежде чем интересоваться, как подобрать правильные солнцезащитные очки, стоит узнать, почему в солнечную и жаркую погоду этот аксессуар становится самой необходимой частью гардероба. Лучше физиков и офтальмологов об этом никто не скажет. А они, как правило, приводят следующие аргументы в пользу ношения солнцезащитных очков:

Серьезные, а иногда и необратимые повреждения органов зрения УФ-лучами могут появиться уже спустя 5-7 часов после активного воздействия солнца на глаза. К наиболее опасным последствиям УФ-облучения относятся: ожог роговицы глаза, возникновение катаракты, частичная потеря зрения.

Если, проведя день на солнце без солнцезащитных очков, вы замечаете у себя слезотечение, болезненные ощущения в глазах при ярком свете, резкое ухудшение зрения (изображение видится размытым, белесым), ощущение присутствия в глазу инородного тела, то скорее всего ваши глаза подверглись атаке УФ-излучения и в этой битве проиграли. Разумнее всего в этой ситуации обратится за консультацией к офтальмологу.

Для человеческого глаза воздействие ультрафиолета всегда опасно. Иными словами, UV-волны даже в малых дозах не бывают полезными для наших глаз, они всегда — повреждающий фактор.

Активное воздействие ультрафиолета вызывает солнечный ожог роговицы глаза (фотокератит), который иногда приводит к временной потере зрения. Раньше этот феномен часто наблюдался у горнолыжников и участников заполярных экспедиций, поэтому и в наши дни офтальмологи называют его «снежная слепота». Хотя в настоящее время фотокератит чаще наблюдается у тех, кто отдыхает на экваториальных курортах, не утруждая себя ношением солнцезащитных очков.

Чем ближе к экватору вы находитесь, тем более интенсивное воздействие УФ-лучей «обрушивается» на ваши глаза и кожу. Точно также: чем выше в горы или ближе к воде — тем UV-излучение агрессивнее и опаснее. Значит, тем острее вы нуждаетесь в правильных солнцезащитных очках.

Облачная погода — не повод отказаться от ношения солнцезащитных очков. Сквозь облака и тучи проходит достаточное количество ультрафиолетовый лучей, способных повредить поверхность глаза.

Дозы ультрафиолетового облучения на протяжении жизни накапливаются (отчасти именно поэтому у пожилых людей зрительные функции резко ослаблены). Это значит, что чем старше мы становимся, тем острее нуждаемся в солнцезащитных очках.

Затемненные линзы очков не всегда свидетельствуют о защите от УФ-излучения. Большинство солнцезащитных очков с пластиковыми линзами, будучи дешевой репликой известных марок или даже банальной подделкой, пропускают до 100 % UV-лучей, даже будучи «чернее тучи». И тем они опаснее! Ведь на ярком свету зрачок глаза сужается, чтобы уменьшить зону риска потенциального ожога — такую естественную защиту от УФ-излучения дала нам природа. Тогда как в темных очках без ультрафиолетовых фильтров зрачок остается «обманутым» и не сужается, тем самым принимая на себя солнечный удар в полном объеме.