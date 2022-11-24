Врачи рассказали, можно ли делать массаж во время простуды

Массаж при простуде помогает быстро снять такие симптомы, как насморк, кашель, чихание, головная боль и боль в суставах.

Массаж при простуде используется для лечения или облегчения не самой болезни, а ее симптомов — например, кашля, насморка, головной боли, а также в качестве вспомогательной терапии при бронхитах и др. осложнениях. Так, при простуде массаж нормализует кровообращение в бронхах, улучшает отхаркивание мокроты и в целом оказывается противовоспалительное и спазмолитическое воздействие, повышает эластичность легочной ткани и предупреждает осложнения болезни.

При ОРВИ, бронхитах и других простудных заболеваниях хороший эффект имеет массаж с пихтовым маслом — его втирают в воротниковую зону, растирают им грудь. Втирания полезно сочетать с ингаляциями. Также применяется массаж стоп по рефлекторным точкам несколько раз в день — такой массаж полезно делать болеющим детям.

Виды массажа при простудных заболеваниях:

При проведении массажа при простуде, сопровождаемой бронхитом, больному, лежащему на животе, массируют спину — поглаживая, растирая, разминая ее, а затем растирая межреберья. Затем больного следует перевернуть на спину и массировать грудную клетку — сначала провести ее поглаживание, затем растереть межреберья, размяв грудные мышцы. В то время, когда массажист воздействует на межреберные мышцы, происходит реакция легких и диафрагмы.

После массажа, на ночь, следует сделать компресс на грудь с финалгоном, дольником или другой разогревающей мазью. Массаж при простуде также эффективен, если у больного кашель. Перед процедурой нужно выпить отхаркивающее средство — травяной отвар, сироп корня солодки и др. Даже от насморка можно вылечиться, используя массаж при простуде — вернее, самомассаж.

Сначала массируются точки у крыльев носа и чуть выше. Затем — точка между бровями, над переносицей. Самочувствие облегчает также массаж точек на руках — между большим и указательным пальцем или на внутренней стороне запястья.

При простуде используют медовый массаж (конечно, если у больного нет на него аллергии). Мед — уникальный продукт, обладающий обеззараживающими, антибактериальными свойствами, к тому же улучшающий кровообращение. Медовый массаж при простуде обладает прогревающим эффектом, улучшает питание кожи, внутренних органов и тканей.